На LME медь дешевеет шестую сессию подряд

Цены на алюминий снижаются с двухлетнего максимума

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цветные металлы дешевеют на торгах в четверг, причем цена на медь опускается шестую сессию из последних семи, а котировки алюминия снижаются с достигнутого накануне двухлетнего максимума, сообщает Bloomberg.

Утром на Лондонской бирже металлов (LME) фьючерсы на медь дешевели на 2,2%, до $10 229 за тонну. Ранее в мае котировки обновляли исторический рекорд на опасениях, что предложение не сможет удовлетворить растущий спрос в сегменте "зеленой" энергетики.

"Рынок находится в состоянии ощутимой коррекции, поскольку шорт-сквиз на бирже Comex ослабевает, а предыдущее ралли было слишком стремительным", - сказал аналитик Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.

Падение котировок может вскоре закончиться на фоне интереса некоторых инвесторов к покупке металла на просадке и растущего давления на китайские металлургические заводы в условиях нехватки сырья, добавил он.

Алюминий подешевел на 0,6%, до $2 750 за тонну. В среду металл вырос в цене на 1,1%, до $2799 за тонну, достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года.

Рост цен на алюминий ранее в мае был вызван действиями правительства Китая по ужесточению надзора за соблюдением уровней выбросов в металлургической отрасли. Власти страны требуют, чтобы новые заводы открывались только при условии закрытия старых, при этом построенные мощности должны соответствовать высоким стандартам энергоэффективности.