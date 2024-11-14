Энергетический концерн E.ON нарастил инвестиции на 20% в январе-сентябре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE зафиксировал рост капиталовложений на 20% в январе-сентябре 2024 года, до 4,7 млрд евро, за счет инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Скорректированная EBITDA компании за девять месяцев сократилась на 14% в годовом выражении, до 6,69 млрд евро.

Скорректированная чистая прибыль снизилась до 2,2 млрд с 2,9 млрд евро.

E.ON подтвердила годовой прогноз для скорректированной EBITDA на уровне 8,8-9 млрд евро, для скорректированной чистой прибыли - на уровне 2,8-3 млрд евро. Капиталовложения, как ожидается, составят порядка 7,2 млрд евро.