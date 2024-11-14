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Walt Disney увеличил квартальную выручку на 6%, лучше прогнозов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, в четвертом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на 36%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 28 сентября, чистая прибыль Disney составила $460 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с $264 млн, или $0,14 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,14 на акцию.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 6%, до $22,57 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,11 на акцию при выручке в $22,49 млрд.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, увеличило выручку в минувшем квартале на 14%, до $10,83 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ Core, входящего в это подразделение, на конец минувшего квартала увеличилось на 4%, до 122,7 млн со 118,3 млн тремя месяцами ранее. Среднемесячная выручка в расчете на пользователя сервиса выросла до $7,3 с $7,22 кварталом ранее.

Доход подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, вырос на 1%, до $8,24 млрд. В сегменте спортивных медиа выручка составила $3,91 млрд, как и годом ранее.

В 2025 фингоду компания планирует увеличить скорректированную прибыль на акцию на 7-9% (high-single digit). В 2026 и 2027 фингодах она ожидает двузначного роста этого показателя.

Также в текущем фингоду Disney рассчитывает выкупить собственные акции на $3 млрд. Капитальные затраты прогнозируются на уровне $8 млрд.

Walt Disney Disney США
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