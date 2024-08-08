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Warner Bros Discovery сообщила о квартальном чистом убытке в $10 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery во втором квартале 2024 года получила чистый убыток в размере $10 млрд из-за списаний, связанных с возможной потерей прав на трансляцию баскетбола.

Годом ранее убыток составлял $1,24 млрд.

Показатель за минувший квартал включает в себя единовременное списание в размере $9,1 млрд в связи с "продолжающейся слабостью американского рынка ТВ-рекламы и неопределенностью, связанной с продлением прав на трансляцию спортивных событий, включая игры НБА", говорится в пресс-релизе компании.

Ранее стало известно, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отказалась продлевать действие прав Warner на показ баскетбольных матчей, согласовав вместо этого 11-летнюю медиасделку на $76 млрд с Walt Disney, NBC и Amazon Prime Video. Телеканал TNT Sports, которым владеет Warner, транслировал игры НБА с 1980-х годов. Warner пытается оспорить решение НБА через суд.

Выручка Warner сократилась на 5%, до $9,7 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали показатель на уровне $10,07 млрд.

Скорректированная EBITDA упала на 15%, до $1,8 млрд.

Выручка бизнеса, производящего кинофильмы, видеоигры и контент для телевидения, сократилась на 5% в апреле-июне, до $2,45 млрд. В сегменте традиционного телевидения выручка снизилась на 8%, до $5,27 млрд.

Стриминговый бизнес зафиксировал снижение выручки на 6%, до $2,57 млрд, несмотря на рост числа подписчиков на 3,6 млн, до 103,3 млн. Глобальная выручка в расчете на подписчика повысилась на 4%, до $8.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в среду упали на 10,5%. Рыночная стоимость компании с начала года рухнула примерно на треть, до $18,89 млрд.

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T Inc.) с Discovery Inc. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, в том числе HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и других.

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