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Минфин не ждет большого объема сделок с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минфин не ждет большого объема сделок с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) до конца текущего года, заявил министр финансов Антон Силуанов.

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ РФ в рамках ЭПР использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. Регулятор ранее отмечал, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.

"Я не думаю, что будут какие-то большие объемы (до конца года - ИФ), но использование этой возможности точно будет", - сказал Силуанов.

"Использование криптовалют, использование цифровых финансовых активов для расчетов очень перспективно, и расчеты уже по целому ряду позиций осуществляются именно в этих инструментах (...) Криптовалюта сегодня может быть использована и используется именно во внешней торговле, в расчетах за экспортно-импортные операции", - добавил он.

В настоящее время нюансы экспериментально-правового режима еще обсуждаются, сообщал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов 13 октября. Кроме того, в рамках ЭПР также обсуждается вопрос легализации криптобирж в России и организации площадок по спотовой торговле криптовалютой.

Антон Силуанов Минфин РФ
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