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Банк России ждет первые сделки с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему рассчитывает на первые сделки с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима до конца 2024 года, заявила журналистам в кулуарах форума Finopolis-2024 глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года. Интерес участников есть, но так как этот экспериментальный правовой режим касается международных расчетов, мы считаем его закрытым, не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок", - сказала она.

"Будем смотреть, насколько в таком экспериментально-правовом режиме такие расчеты работают. В принципе, экспериментально-правовой режим может продолжаться до трех лет и после этого будет принято решение, нужно ли вносить изменения в общее регулирование. Но это может быть сделано и раньше, если итоги эксперимента позволят", - добавила она.

В России раньше было запрещено использовать цифровую валюту для расчетов. С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ в рамках экспериментально-правового режима использовать ее в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. Набиуллина в июле заявляла, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.

Банк России Эльвира Набиуллина
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