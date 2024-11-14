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Приток постоянных мигрантов в ОЭСР в 2023 году достиг рекордных 6,5 млн человек

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Приток постоянных мигрантов в страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году составил рекордные 6,5 млн человек, сообщила организация.

Рекорды зафиксированы примерно в трети стран, входящих в ОЭСР, включая Канаду, Францию, Японию, Швейцарию и Великобританию. В то же время в некоторых странах отмечен спад числа мигрантов, в том числе в Дании, Израиле, Италии и Новой Зеландии.

"Сильный спрос на рабочую силу стал главным стимулом для миграции в последние пару лет, - отметил генеральный секретарь организации Матиас Корман. - Многие страны ОЭСР сталкиваются с нехваткой рабочих рук и грядущими демографическими изменениями, и растущее число трудовых мигрантов содействует стабильному росту экономики".

Государства также активнее выдают временные разрешения на работу (свыше 2,4 млн в странах ОЭСР без учета Польши, рост на 16%) и фиксируют рекордное число прошений на предоставление убежища (2,7 млн, рост на 30%).

В 2023 году число прошений на предоставление убежища в США впервые превзошло суммарный показатель для всех европейских стран, входящих в ОЭСР, и превысило 1 млн человек. Больше всего соискателей статуса беженцев приходится на Венесуэлу (270 тысяч человек), Колумбию (203 тысячи), Сирию (171 тысяча) и Афганистан (150 тысяч).

Страны ОЭСР в 2023 году предоставили статус беженцев 676 тысячам соискателей. Показатель вырос на 15% к 2022 году и стал рекордным с 2017 года.

Созданная в 1961 году ОЭСР является организацией экономически развитых стран мира, включает 38 государств.

Афганистан ОЭСР США Канада Израиль Матиас Корман
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