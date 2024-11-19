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В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тысяч мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения, заявила министр социального обеспечения и миграции страны Эльма Саис. Ее цитирует Economic Times

"У Испании есть выбор между открытой процветающей страной или закрытой бедной страной. Мы выбрали первое", - сказала она.

По ее словам, политика с привлечением мигрантов продлится три года. Она уточнила, что Испании нужно в год 250 - 300 тысяч иностранных работников, способных платить налоги, с целью сохранить государство всеобщего благосостояния.

Новые меры властей предусматривает упрощение процедур для выдачи иммигрантам разрешений на проживание и работу, что поспособствует получению иностранной рабочей силой гарантированных трудовых прав. Кроме того, приезжие, ищущие работу, смогут продлить действие визы с трех до 12 месяцев. Иностранцам с учебной визой разрешат работать до 30 часов в неделю.

СМИ отмечают, что экономика Испании - страны с населением 48,9 млн - является наиболее быстро растущей в ЕС. Этой тенденции в том числе способствует приток квалифицированных мигрантов из стран Латинской Америки. По подсчетам рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., в 2022 году в Испанию въехало больше мигрантов, чем за все предшествующее десятилетие разом.

Проведенные в октябре опросы общественного мнения показали, что 57% респондентов считают нынешний уровень миграции в страну слишком высоким. 54% полагает, что реальная численность иммигрантов выше, чем декларируют власти.

Fitch Ratings Испания Эльма Саис Латинская Америка
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