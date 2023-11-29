ОЭСР ухудшила прогнозы для экономик стран Балтии на 2023-2024 гг.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогнозы для экономик стран Балтии на 2023 год. Согласно обновленным оценкам, спад ВВП будет наблюдаться не только в Эстонии, но также в Латвии и Литве.

Как отмечается в ноябрьском обзоре OECD Economic Outlook, эстонскую экономику в этом году ждет более глубокий спад, чем ожидалось в июне - 2,6%, а не 1,3%. В 2024 году ВВП страны вырастет на 0,6% (прежний прогноз - рост на 3,2%), а в 2025 году - на 2,5%. Прогноз инфляции на 2023-2024 годы подтвержден на уровне 9,2% и 3,4%. В 2025 году, по оценкам ОЭСР, потребительские цены в стране вырастут на 2,4%.

Безработица в Эстонии в эти три года будет на уровне 6,6%, 7,8% и 7,7% соответственно.

Ситуация в эстонской экономике, по данным ОЭСР, оказалась хуже, чем ожидалось. На состояние производственного сектора повлияли проблемы с поставками и тесные связи с рынками Северной Европы, где спрос на эстонскую строительную продукцию снизился. Более высокие расходы на обслуживание кредитов и инфляция негативно сказались на потреблении и частных инвестициях, поскольку большинство кредитов имеют переменную процентную ставку. Сильный рынок труда начал ослабевать. Тем не менее, значительный приток мигрантов с Украины обеспечил поддержку внутреннему спросу, говорится в обзоре.

ВВП Латвии в 2023 году, по прогнозам организации, снизится на 0,1%, хотя еще в июне ожидался рост на 1,1%. Прогноз на 2024 год понижен до 1,9% с 2,4%. В 2025 году ожидается ускорение экономического роста до 2,7%.

Оценка инфляции в текущем году понижена до 9,4% с 11,2%, а в будущем - до 3,1% с 4,8%. В 2025 году инфляция ускорится до 3,3%. Безработица ожидается на уровне 6,4%, 6,5% и 6,4% соответственно.

ОЭСР отмечает, что падение инфляции и сильный рост зарплат в Латвии будут способствовать росту потребительских расходов населения. Ограниченные условия финансирования негативно скажутся на инвестициях в недвижимость и предприятия, а государственные инвестиции увеличатся благодаря освоению средств Европейского союза. Но в то же время нехватка квалифицированных кадров угрожает реализации инвестиционных планов.

Литовская экономика в этом году покажет спад на 0,4% (прежний прогноз предполагал нулевой рост), а в следующем и 2025 году ожидается рост на 1,7% (2,6%) и 3,1%. Прогноз инфляции на 2023 и 2024 годы понижен до 8,8% и 2% с ожидавшихся ранее 13,1% и 5,7%. В 2025 году инфляция немного ускорится и составит 2,1%, считает ОЭСР.

Безработица в Литве в эти три года прогнозируется на уровне 6,8%, 5,9% и 4,6% соответственно.

В обзоре говорится, что экономическому росту в Литве препятствуют геополитическая напряженность и неопределенность из-за ослабления спроса среди ее основных торговых партнеров (и, как следствие, снижения литовского экспорта). В то же время позитивное влияние на экономику оказывают госинвестиции и поддержка Европейского союза.

Согласно обзору, в 2024-2025 годах ВВП Литвы увеличится за счет роста потребительских расходов, который будет стимулироваться повышением реальной заработной платы, а в 2025 году экспорт страны должен восстановиться.

Через два года государственный долг должен увеличиться, но дефицит госбюджета, как ожидается, в 2025 году уменьшится.