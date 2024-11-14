Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров после шага австрийской компании OMV, который может привести к дальнейшему сокращению поставок российского газа в ЕС.

Вечером в четверг котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $502,7.

Это максимальное значение за последние 354 дня - с конца декабря 2023 года.

В среду торги закрылись на отметке $477.

С начала месяца средняя цена составляет $458, в октябре средняя цена была $457.

Австрийская OMV объявила о победе в арбитражном споре с "Газпромом". Присужденную сумму в 230 млн евро западная компания хочет зачесть в рамках действующего контракта на поставку российского газа.

Это создает риск для продолжения поставок. По условиям экспорта российского газа в недружественные страны, при неполной оплате поставки прекращаются. Это признают и в OMV: "Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту поставки OMV с "Газпром экспортом", включая возможную остановку поставок газа".

Потенциальные потери австрийская сторона оценивает примерно в 6 млрд куб. м в год.