"Газпром" отметил рост спроса в мире на традиционные энергоносители

Это происходит на фоне геополитической нестабильности и внимании потребителей к энергобезопасности

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главным итогом 2024 года в мировой энергетике стало продолжение роста спроса на традиционные энергоносители на фоне геополитической нестабильности и большего внимания к энергетической безопасности, сообщает "Газпром".

14 ноября правление ПАО "Газпром" заслушало информацию о влиянии событий 2024 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка. Далее этот вопрос будет представлен совету директоров.

"Отмечено, что главным итогом 2024 года в мировой энергетике стало продолжение роста спроса на традиционные энергоносители на фоне геополитической нестабильности и повышения внимания к вопросам энергетической безопасности. При этом наблюдается ускорение темпов роста потребления газа. По первым предварительным оценкам, в период с января по октябрь 2024 года потребление газа в мире выросло на 80 млрд куб. м относительно аналогичного периода прошлого года. Более 70% прироста обеспечили Россия, Китай и Индия", - сказано в пресс-релизе.

Там также отмечается, что "большую роль в обеспечении стабильности газоснабжения КНР играет российский газ, в первую очередь трубопроводный газ "Газпрома".

КНР также получает ежемесячно порядка 1 млрд куб. м российского газа в виде СПГ. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

"Газпром" напоминает, что ведется подготовка к досрочному выводу суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень.

"Четко по графику продолжается реализация проекта поставок газа по второму - "дальневосточному" - маршруту. В долгосрочной перспективе прогнозируется сохранение высоких темпов роста потребления газа в Китае", - заявляют в газовом концерне.

Увеличение потребления в 2024 году фиксируют также в странах Центральной Азии - Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Они последовательно развивают сотрудничество с "Газпромом" в области импорта российского трубопроводного газа.

"Действия стран Европейского союза, напротив, направлены на искусственное разрушение спроса на газ в ущерб собственной экономике. Результатами политики стран ЕС стали дальнейшее падение потребления газа, закрытие предприятий энергоемких отраслей и перевод производственных мощностей в другие регионы. Потребление газа в Европе продолжит сокращаться. Темпы снижения будут зависеть, в частности, от будущих политических решений. Кроме того, в долгосрочной перспективе не ожидается роста европейской добычи газа в связи с истощением собственной ресурсной базы", - отмечается в релизе.

"Энергетические системы, базирующиеся на природном газе и долгосрочных контрактных взаимоотношениях, доказали свою устойчивость, что особенно ценно в условиях изменений на мировых рынках. В перспективе природный газ будет играть основополагающую роль в мировой энергетике. "Газпром", располагая крупнейшими запасами природного газа - эффективного и экологичного источника энергии - продолжит поступательное развитие с учетом текущих тенденций мирового энергетического рынка", - заключает компания.