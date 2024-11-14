В "Газпром нефти" отметили, что нефть и газ менее монополизированы, чем ВИЭ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ископаемые виды топлива, в частности, нефть и газ, имеют ряд достоинств по сравнению с возобновляемыми источниками энергии, заявил на климатической конференции СОР29 начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию "Газпром нефти" Денис Демин.

Он напомнил, что сейчас мнение о чистой энергетике меняется в сторону не просто чистой, но еще и доступной по технологии и цене, и это ближе к реальности в мире, где почти миллиард человек испытывает энергетическую бедность.

Демин заметил, что страны сейчас в первую очередь стремятся обеспечить энергобезопасность - так, США за последние годы активно наращивали производство углеводородов и стали уже крупными экспортерами нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ).

В то же время Китай на сегодня стал доминирующим производителем возобновляемой энергетики и производителем всего, что с ней связано, решив и проблему снижения собственной энергозависимости, и освоения крупных технологических рынков.

Евросоюз последовательно боролся с зависимостью от импорта углеводородов из России, но результат оказался неоднозначным - снизилась зависимость от российских углеводородов, но выросла - от американского СПГ, сказал Демин. При этом в области ВИЭ ЕС признал зависимость от Китая - около 90% солнечных панелей Европы производится в КНР. Демин также заметил, что примерно 1 млн лопаток ветряков, которые крутятся сейчас в мире, в ближайшие 20 лет придется буквально закопать. "Конечно, отрасль работает над путями утилизации, но пока массовых технологий здесь не придумано. С солнечными панелями ситуация примерно такая же", - сказал он.

"ВИЭ молодая отрасль, она пока не прошла путь по формированию полного цикла стоимости", - добавил представитель "Газпром нефти".

В то же время "нефть, а рядом с ней на самом деле и газ, является одним из наименее централизованных с точки зрения предложения, наименее монополизированных источников энергии - нефтяной рынок самый ликвидный товарный рынок в мире".

"Больше половины мировой добываемой нефти продается на международных рынках и стоит примерно одинаково в разных уголках мира. США, которые являются крупнейшим производителем нефти, занимают около 20%, что незначительно по сравнению с долей, например, Китая на рынке электромобилей или тем более в производстве лития или солнечных панелей", - сказал Демин, добавив, что и технология двигателей внутреннего сгорания также широко доступна.

Кроме того, нефть доминирует в транспортном секторе, несмотря на большой рост числа электромобилей - альтернатив ей, по большому счету, нет ни во флоте, ни в авиации.

Демин также заметил, что в нефтянке по всей цепочке - от геологоразведки до АЗС - стараются минимизировать влияние на окружающую среду, используя в том числе самые передовые технологии - биотехнологии, БПЛА, искуственный интеллект.

"ВИЭ дают возможность не сократить глобальные выбросы, а скорее не увеличивать. Необходимое решение для сокращения выбросов - технологии улавливания и хранения СО2, которые никто, кроме нефтегазовой отрасли, сделать не сможет, потому что это наши компетенции, и мы уже это делаем", - сказал он. "Но здесь нужны финансовые стимулы, потому что тот международный рынок добровольных выбросов, который сейчас существует, и цены - недостаточны, чтобы человечество могло полностью задействовать эту технологию", - считает Демин.

Он также заметил, что несмотря на то, что извлечение нефти и газа становится сложнее по всему миру и это требует активных инвестиций в технологии, в 2024 году цены с учетом инфляции примерно те же, что и 20 лет назад. Это главная заслуга нефтяной отрасли - обеспечение мира доступной энергией несмотря на усложнение процесса добычи ресурсов.

Глава департамента IR "НОВАТЭКа" Александр Назаров, в свою очередь, напомнил о прогнозах роста населения планеты и его энергопотребления и заметил, что за свою историю человечество не отказалось от потребления ни одного вида энергии. "Был угольный век, а сейчас мы потребляем угля больше, чем в угольный век. Дров жжем больше, чем в средние века, просто потому что нас гораздо больше", - заметил он.

Назаров также согласился, что сейчас разные страны выбирают свои энергобалансы, основываясь на энергобезопасности, то есть наличия энергоресурсов у себя в стране.

По его словам, необходимость обеспечения энергобезопасности приводит к тому, что страны принимают решения о вводе энергомощностей не самых чистых, а самых доступных видов энергии. Кроме того, вводятся искусственные барьеры между государствами. Он добавил, что в последние два года цены на нефть и на газ примерно равны в пересчете на нефтяной эквивалент, а уголь - стоит примерно $25 за баррель (при нефти в $70-80 за баррель - ИФ), поэтому его потребление увеличивается.

"И надо не забывать, что ВИЭ тоже могут быть конечными. Так, один из рисков изменения климата - это доступность генерации гидроэнергии - она падает в последние годы, причем в странах, где ее доля потребления велика", - заметил Назаров.