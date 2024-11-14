"Газпром" ждет, что спрос на газ в мире будет расти быстрее потребления энергии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на газ в мире в долгосрочной перспективе будет расти быстрее общего потребления энергии, заявил замначальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на климатической конференции СОР29.

"Природный газ в настоящий момент и в перспективе является высоковостребованным ресурсом, и спрос на него будет расти темпами выше, чем мировой спрос на энергию в целом. В перспективе до 2050 года спрос на энергию мире в результате экономического развития будет увеличиваться - на величину порядка 20%. Ожидается достаточно существенное изменение структуры мирового топливно-энергетического баланса: сокращение доли нефти и угля, величина доли природного газа и возобновляемых источников энергии существенно вырастет. Спрос на газ будет расти (от 30 до 50%) - более высокими темпами, чем общий спрос на энергию. Основным локомотивом роста спроса будет АТР", - сказал он.

Стратег "Газпрома" выразил уверенность, что продвигаемый очередной переход на новые виды топлива в мировой энергетике не повредит спросу на газ. Он напомнил, что эксперты выделяют четыре энергетических перехода в истории планеты: биотопливо-уголь; уголь-нефть; нефть-газ; газ-ВИЭ.

"На практике если посмотреть достаточно длинную ретроспективу мы видим, что каждый из этапов энергетического перехода характеризовался не отказом от использования доминирующего в прошлом энергоресурса, а наряду с ростом использования нового энергоресурса сохранением тенденции по росту предшествующего доминирующего ресурса. Таким образом, мы ожидаем сохранения сформировавшейся на протяжении многих десятилетий тенденции роста спроса на природный газ темпами выше, чем спрос на энергию в целом. И считаем, что газ является оптимальным и целевым ресурсом, который призван внести свой весомый вклад в достижение климатических целей", - пояснил он.

"На протяжении десятилетий к теме изменения климата приковано всеобщее внимание, однако только в последние несколько лет на первый план начал выходить другой вопрос - энергетической безопасности", - также обратил внимание Полоус.