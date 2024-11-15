ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка корпоративного финансирования (БКФ), говорится в сообщении ЦБ.

"На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк БКФ был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ, отмечает ЦБ.

По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей. АСВ начнет выплаты не позднее 29 ноября 2024 года. Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков банка в электронной форме через свой сайта или портал "Госуслуги", а также через банки-агенты. Эти банки будут отобраны на конкурсной основе не позднее 20 ноября 2024 года.

Согласно последним опубликованным данным, конечным бенефициаром банка являлась основатель "Русского продукта" Ольга Миримская. В 2015 году она вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивалось в $100 млн. Сейчас она является обвиняемой в уголовном деле за дачу взяток московским судьям. Прокурор запросил для нее 20 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Миримская вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает свое уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие супруги Миримской - бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Голубович и совладелец платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов. У Голубовича также была доля в банке БКФ.

Банк корпоративного финансирования по итогам третьего квартала 2024 года занимает 217-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".