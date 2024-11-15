Еврокомиссия ждет роста ВВП России в 2024 году на 3,5%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экономика России по итогам 2024 года увеличится на 3,5%, прогнозирует Еврокомиссия. Прогноз был улучшен по сравнению с ожидавшимся весной ростом на 2,9%.

Оценка на 2025 год также была пересмотрена в сторону повышения - до 1,8% с 1,7%.

В 2026 году, по прогнозу ЕК, подъем российской экономики составит 1,6%.

"После неожиданно сильного роста ВВП в первом полугодии 2024 года экономическая активность, по прогнозам, замедлится в течение оставшейся части года и ослабнет еще больше в 2025 и 2026 гг. Инфляция росла на протяжении большей части 2024 года, но, как ожидается, начнет замедляться на фоне устойчиво жесткой денежно-кредитной политики", - сообщается в отчете.

"Недавно предпринятые повышения налогов должны поддержать неэнергетические доходы, помогая сдерживать дефицит бюджета, несмотря на возросшие расходы", связанные со СВО, отмечается в сообщении. "Следовательно, государственный долг, по прогнозам, увеличится лишь незначительно к концу прогнозного горизонта", - полагают в ЕК.

Ожидается, что потребительские цены в России в 2024 году вырастут на 8,1%. В дальнейшем инфляция будет ослабевать и составит 5,7% в следующем году и 4,5% в 2026 году.

Еврокомиссия прогнозирует дефицит бюджета в России в 2024 году на уровне 1,8% ВВП, в 2025 году - 1,5% ВВП. В 2026 году предполагается увеличение дефицита до 2,5% ВВП, в том числе из-за замедления экономического роста и сокращения доходов.

Госдолг в 2024 году составит 19,7% ВВП, в будущем году - 20,2% ВВП, в 2026 году - 22,1% ВВП, по оценке ЕК.