Операционная выручка "Вымпелкома" в III квартале выросла до 77,8 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" от операционной деятельности в III квартале составила 77,8 млрд рублей, увеличившись на 0,4% в годовом исчислении, сообщила компания.

В том числе выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 72,6 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в III квартале прошлого года.

Показатель EBITDA увеличился на 3,1% - до 34,7 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 44,6% с 43,4%.

Чистая прибыль составила 7,1 млрд рублей против чистого убытка в размере 8,3 млрд рублей в III квартале 2023 года.

Капзатраты увеличились на 21,1% - до 16,2 млрд рублей. Соотношение capex/выручка повысилось до 20,8% с 17,2%.

Показатели за 9 месяцев

По итогам 9 месяцев операционная выручка "Вымпелкома" составила 228,7 млрд рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

В том числе сервисная выручка выросла на 4,8% - до 212,8 млрд рублей.

Показатель EBITDA в январе-сентябре составил 99,8 млрд рублей, что на 4,7% больше, чем за тот же период минувшего года. "Увеличение EBITDA произошло, главным образом, за счёт роста выручки от продажи услуг (сервисной выручки)", - поясняет компания.

Рентабельность по EBITDA повысилась до 43,6% с 43% "благодаря опережающему росту выручки над операционными расходами".

Чистая прибыль возросла в 7,6 раза - до 9,9 млрд рублей с 1,3 млрд рублей. "Кроме перечисленных выше факторов, на динамику чистой прибыли оказало влияние увеличение финансовых доходов от вложений в финансовые активы, а также разовые факторы", - поясняет компания.

Капзатраты за 9 месяцев составили 41,9 млрд рублей, увеличившись на 12,8%. Соотношение capex/выручка выросло до 18,3% с 16,8%.

Долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) компании снизилась до 2,39х с 2,87х за аналогичный период 2023 года. Средневзвешенная процентная ставка по состоянию на 30 сентября 2024 года осталась на уровне 9,99%.

"Наши долговые обязательства имеют комфортный график погашения, который равномерно распределен вплоть до IV квартала 2031 года, а также долгосрочный характер. Первые погашения ожидаются не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты", - говорится в сообщении.

"Вымпелком" - один из крупнейших в России телеком-операторов. В октябре 2023 года "Вымпелком" стал полностью российской компанией, когда холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым.