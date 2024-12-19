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"Вымпелком" не планирует сокращать инвестпрограмму в 2025 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в 2025 году не планирует сокращать инвестпрограмму, у компании достаточно собственных средств для ее финансирования, а долг почти полностью имеет фиксированную ставку и не требует повышенных затрат на обслуживание на фоне роста ставки ЦБ РФ, сообщил журналистам генеральный директор Сергей Анохин.

"На текущий момент практически весь долг - по фиксированной ставке. Небольшая часть долга с января переключается у нас на плавающую ставку, но это сумма, которую мы перевариваем и способны нормально, комфортно с этим жить и не секвестировать свою инвестпрограмму, а думать о продолжении цикла развития. Мы активно обсуждаем фазу развития компании", - сказал гендиректор "Вымпелкома".

Он отметил, что совет директоров будет рассматривать инвестпрограмму в составе бюджета компании на 2025 г. до конца этого года, после чего компания сможет поделиться ее деталями.

Анохин также сообщил, что "Вымпелком" не планирует привлечения кредитов в 2025 году и не делал этого в 2024 году.

"Вымпелком" финансирует инвестпрограмму за счет собственного денежного потока. Нам на свою инвестпрограмму средств хватает. У нас есть возможности даже внутри себя ее (инвестпрограмму - ИФ) масштабировать", - отметил глава компании.

При этом он не исключил каких-либо партнерств, если возникнет заинтересованность в большом проекте. "Если мы увидим какую-то wow-тему, которая огромная и будет требовать партнерств в разных форматах, мы такой вариант тоже будем рассматривать", - отметил Анохин.

Вымпелком Сергей Анохин
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