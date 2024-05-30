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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Операционная выручка "Вымпелкома" в I кв. выросла на 7,2% - до 75,4 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Выручка от операционной деятельности ПАО "Вымпелком" в I квартале по МСФО составила 75,4 млрд рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от продажи услуг (сервисная выручка) увеличилась на 6,8% - до 69,2 млрд рублей.

Доходы в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности выросли на 39,8%, в сегменте сервисов на основе больших данных и искусственного интеллекта - на 58,3%.

Показатель EBITDA составил 31,99 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA снизилась до 42,4% с 42,9%.

По итогам I квартала "Вымпелком" получил чистую прибыль в размере 3,9 млрд рублей против убытка в размере 2,7 млрд рублей за тот же период 2023 года.

Капзатраты компании в I квартале возросли в 1,4 раза - до 11,4 млрд рублей.

Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,57х против 2,73х годом ранее. Размер чистого долга компания не указывает.

Начиная с предыдущего квартала, "Вымпелком" перестал публиковать данные об активной абонентской базе и начал использовать показатель CLTV (customer lifetime value), который отражает оценку прибыли, которую оператор ожидает получить от своих клиентов за все время пользования его продуктами и сервисами.

По итогам I квартала 2024 года показатель CLTV в сегменте В2С вырос на 6,3% - до 461,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Количество базовых станций "Вымпелкома" в I квартале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% и достигло 201,8 тыс., а количество площадок (сайтов) выросло на 3,4% - до 55,3 тыс.

Вымпелком
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