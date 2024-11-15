SpaceX готовит инвестраунд с оценкой более $250 млрд, xAI оценили в $45 млрд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска готовится выдвинуть в декабре тендерное предложение о продаже существующих акций по цене около $135 за штуку, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

При такой цене вся компания будет стоить более $250 млрд. Ранее в этом году в рамках аналогичной сделки ее оценили в $210 млрд.

Другая компания Маска - ИИ-стартап xAI - привлекла $5 млрд при оценке в $45 млрд, говорят источники. Несколько месяцев назад ее оценивали примерно вдвое дешевле. Последний инвестраунд провели очень быстро, подготовка к нему началась в октябре, отмечает FT.