OpenAI готовит инвестраунд с оценкой выше $100 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик основанного на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бота ChatGPT, ведет переговоры с венчурными фондами и другими инвесторами о привлечении миллиардов долларов при общей оценке стоимости компании выше $100 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

До этого OpenAI оценивали в $86 млрд, но, по словам одного из инвесторов компании, недавно на вторичном рынке ее акции торговались по цене, соответствующей общей оценке выше $110 млрд.

Оценка на таком уровне в рамках нового инвестраунда "будет иметь больше смысла, но в дело вступает страх упустить шанс и оценка может быть выше", сказал он.

Ожидается, что фонд Thrive Capital вложит $1 млрд и станет крупнейшим инвестором в рамках готовящегося раунда, условия которого еще не финализированы.

Последний раз OpenAI привлекала капитал в начале 2023 года, вскоре после выхода ChatGPT. Тогда компанию оценивали примерно в $30 млрд, а Microsoft Corp. вложила в нее $10 млрд. Будет ли Microsoft участвовать в новом инвестраунде, неясно.