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SpaceX за сутки осуществила три запуска ракет со спутниками

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник вывела на орбиту индийский телекоммуникационный спутник NSIL GSAT-N2, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод индийского спутника NSIL GSAT-N2 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты со спутником Индийской организацией космических исследований (ISRO) был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 13:31 по времени Восточного побережья США (в 21:31 по Москве). Примерно через полчаса спутник был выведен на заданную орбиту

Спутник GSAT-N2 массой 4,7 тонн предназначен для доступа к широкополосному интернету в отдалённых регионах Индии. Он обладает высокой пропускной способностью в 48 Гбит/с.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

Это уже третий за сутки запуск ракет компании SpaceX. Ранее ее носители, запущенные из Флориды и Калифорнии, вывели на орбиту австралийский телекоммуникационный спутник и группу из 20 интернет-спутников Starlink.

SpaceX Falcon 9 США
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