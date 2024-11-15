Розничные продажи в США в октябре выросли сильнее прогноза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% к сентябрю, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%.

В сентябре, по пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце повысились на 0,1%, без учета машин и автомобильного топлива - также на 0,1%.

Реализация в магазинах электроники и бытовой техники выросла на 2,3%, автодилеров - на 1,9%, напитков и продуктов питания - на 0,1%, строительных материалов и садового оборудования - на 0,5%. Продажи на АЗС увеличились на 0,1%.

Между тем продажи в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, сократились на 1,1%, в мебельных - на 1,3%, одежды - на 0,2%.

Общий объем розничных продаж в США в октябре вырос на 2,8% относительно того же месяца 2023 года. В сентябре, по уточненным данным, повышение составило 2%, а не 1,7%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.