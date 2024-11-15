В Минэкономразвития рассказали о продвижении позиции России о перезапуске арбитража в ВТО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос оптимизации работы Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе в части необходимость перезапуска механизма разрешения споров, обсуждался в рамках министерских встреч на саммите АТЭС, все больше стран поддерживают позицию России по этому вопросу, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

По его словам, предметом переговоров был "переход на гораздо более современные и справедливые правила глобальной торговли, мировой торговли".

"Есть нюансы завершения формирования механизма по завершению споров. Россия последовательно выступает за то, чтобы этот механизм был создан. Я думаю, что нас все больше и больше стран слышат и соглашаются с нами. Это тоже вчера было предметом обсуждения", - сказал он, комментируя итоги совместной встречи министров иностранных дел и министров торговли АТЭС.

В рамках переговоров поднимался также вопрос о завершении работы по заключению в рамках ВТО соглашения об электронной торговле.

"Мы все здесь являемся приверженцами общих правил, базой для которых являются правила, действующие во Всемирной торговой организации. И в то же время мы говорим о том, что необходимо некоторые точечные донастройки доводить до конца для того, чтобы, во-первых, отвечать современным требованиям. Понятно, что это электронная торговля, соглашение об электронной торговле. Задача номер один, чтобы это соглашение в ближайшее время между странами-участницами ВТО было подписано", - заявил замминистра.

В рамках министерских встреч поднимались также вопросы снятия барьеров в международной торговле, включая вопросы логистики и платежей. "Результаты наших встреч - и сегодняшних, и вчерашних, - они позволят нам на ряд вопросов, практических вопросов, дать ответы, в том числе нашим участникам внешнеторговой экономической деятельности", - прокомментировал Вольвач ход переговоров.

"Все озабоченности и, скажем так, задачи, которые стоят перед нами, перед нашими экономиками, в первую очередь задачи, которые ставят перед нами участники наших экономических процессов, они, поверьте, одинаковые. Не только для России, это для всех стран, участников, те или иные проблемы, вопросы, барьеры и с платежами, и с логистикой возникают. Где-то они объективны, где-то субъективны, и все требуют своих решений. Все это обсуждается, все это на повестке, действительно, скажем так, есть запрос на разрешение этих вопросов", - отметил он.