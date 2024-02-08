Решетников заявил о готовности РФ к дальнейшей интеграции в мировую экономику

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российская экономика остается открытой и готовой к дальнейшей интеграции в мировую экономику, правительство выделяет пять приоритетов во внешнеэкономической деятельности, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступа на форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".

"Российская экономика осталась открытой и конкурентоспособной, готовой к дальнейшей интеграции (в мировую экономику - ИФ). Это один из стратегических приоритетов, озвученных президентом. Для его достижения правительство обновило стратегию внешнеэкономической деятельности, сейчас документ уже в правительстве, идут последние согласования", - сказал он.

"Какие видим приоритеты. Первое - формирование общего рынка для торговли и инвестиций", - заявил Решетников. По его словам, объем рынка, "который сейчас открыт для нас в режиме свободной торговли товарами, - 350 млн человек".

Глава Минэкономразвития сообщил, что идут переговоры о заключении соглашений по ЗСТ (зона свободной торговли - ИФ) с ОАЭ, Египтом и Индонезией, предложено начать переговоры о ЗСТ Алжиру . "За счет расширения сети зон свободной торговли с этими странами должны выйти на рынок в 700 млн человек", - отметил министр.

Вторым приоритетом, по его словам, является "создание выгодных и предсказуемых условий для инвестиций". "Эту задачу решаем с помощью международных соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также соглашениями о свободной торговле услугами и инвестициях. Они дают инвесторам права на получение компенсации в случае дискриминационных действий стран, доступ к международным арбитражам. С 65 странами соглашения уже действуют. Работаем над документами с Индией, Саудовской Аравией, Ираком, Оманом, Конго, обновляем соглашение с Китаем", - сообщил он.

Решетников напомнил, что с мая 2022 года действует тарифная льгота для реализации инвестпроектов. "Компании, реализующие проекты в приоритетных отраслях, освобождаются от ввозной таможенной пошлины на товары, которые у нас не производятся, но нужны для реализации проектов. Это высокотехнологичное оборудование, запчасти и комплектующие к нему, сырье и материалы. Уже поддержано 11 инвестпроектов на 85 млрд рублей", - сообщил министр.

Он также добавил, что министерство прорабатывает механизм поддержки ключевых инвестиционных инфраструктурных проектов за рубежом, "в том числе разделяя с бизнесом риски, которые там есть". "Мы считаем, что государство должно иметь ресурсы, фонды, в том числе, для участия в поддержке таких проектов в формате "младшего долга", то есть чтобы вместе с бизнесом заходить, не забирая на себя управления, но давая ресурс", - сказал Решетников.

Третий приоритет, по его словам, заключается в развитии транспортно-логистических коридоров. Он напомнил о подписании соглашения о строительстве ж/д Решт-Астара, который поможет в разы нарастить транзит по коридору "Север-Юг" в страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки. "Изучаем возможности размещения российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки. В Египте создается ОЭЗ. Работаем над развитием инфраструктуры Монголии как транзитной страны", - заявил министр.

Четвертым приоритетом, по слова Решетникова, является обеспечение низкоуглеродного развития экономики. "Здесь ключевая задача: сформировать условия для совместной реализации климатических проектов", - сказал он.

Пятым приоритетом Решетников выделил многостороннее сотрудничество, в частности в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС. "Чтобы двигаться дальше в рамках БРИКС, определили приоритеты на этот год: реагирование на односторонние ограничения в торговле, синхронизация совместных цифровых сервисов, нужных нашим экономикам, снижение издержек для бизнеса, климат. В этом году на нас с вами также лежит ответственность: включить в работу площадки пять новых стран-членов БРИКС", - отметил он.

Решетников также в очередной раз заявил, что Россия не намерена отказываться от участия во Всемирной торговой организации - "у нас пока нет других переговорных и дискуссионных площадок". "Да, площадка (ВТО - ИФ) стала скорее дискуссионной, чем для выработки решений, но, тем не менее, надо там работать - и работать плотно", - констатировал министр.