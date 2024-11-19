Минтранс в 2024 г. ждет снижения грузооборота морских портов на "пару процентов"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ прогнозирует снижение грузооборота морских портов РФ в 2024 году по сравнению с показателем 2023 года, сообщил замглавы ведомства Александр Пошивай журналистам.

"Будет снижение на пару процентов (в текущем году - ИФ). Насколько точно, мы узнаем после подтверждения итогов года", - сказал Пошивай в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2024".

"Мы надеемся, что как минимум восстановится, а еще, скорее всего, он возрастет", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе грузооборота на 2025 год.

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн, сообщала Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов РФ в 2023 году увеличился на 5% по сравнению с 2022 годом и составил 883,8 млн тонн.