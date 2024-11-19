Набиуллина не видит рисков стагфляции в РФ при "обоснованной ДКП"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Стагфляцию в экономике обычно вызывает мягкая денежно-кредитная политика, в России рисков возникновения стагфляции нет при проведении обоснованной ДКП, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме во вторник.

"Что такое стагфляция? Стагфляция - это длительный, в течении нескольких лет период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией", - прокомментировала она вопрос депутатов о том, что некоторые аналитики предрекают стагфляцию в РФ при текущих высоких кредитных ставках.

"Причины (стагфляции - ИФ) - когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулироваться спрос. Весь этот стимул со стороны спроса уходит в инфляцию. Это подавляет, кстати, и инвестиционный спрос. По сути - а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию такой есть - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать", - прокомментировала Набиуллина причины возникновения стагфляции.

"На мой взгляд, опасения, которые высказываются, что жесткая ДКП задавит спрос, а инфляция будет расти, они в этом смысле необоснованны", - заявила глава Банка России.

"Как оценивать риск стагфляции (в РФ - ИФ)? На мой взгляд, у нас этого риска нет, если мы будем проводить своевременную, обоснованную ДКП, которая снимает эти риски. Мы эту политику как раз и проводим", - сказала Набиуллина.