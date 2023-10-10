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Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции

Аналитики Deutsche Bank предупредили о риске глобальной стагфляции
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Растущие геополитические риски в мире могут привести к резким изменениям инфляционных ожиданий и стагфляции в масштабе, который в последний раз наблюдался в 1970-х годах, полагают аналитики Deutsche Bank Генри Аллен и Кэссиди Эйнсуорт-Грейс.

Инфляция остается выше целевых значений во всех странах G7, и главным вопросом является то, как долго она будет держаться на повышенном уровне. Дестабилизация инфляционных ожиданий усложнит задачу центробанков по восстановлению ценовой стабильности, отмечают эксперты.

"С учетом того, что инфляция все еще выше допандемийного уровня, важно не расслабляться в отношении ее дальнейшей траектории, - написали они. - В конце концов, если случится еще один шок и инфляция будет выше цели третий или даже четвертый год подряд, станет все сложнее представить, что долгосрочные инфляционные ожидания будут стабильно ниже реальной инфляции".

При этом пока инфляционные ожидания остаются устойчивыми, отмечают эксперты. Кроме того, цены на сырьевые товары существенно снизились в последние год-полтора. С другой стороны, это не повод для преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, подчеркнули аналитики банка.

G7 Deutsche Bank
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