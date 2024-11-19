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МТС скорректирует стратегию на фоне ужесточения ДКП

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" корректирует стратегию и формат работы компании, и в ближайшие месяцы планирует провести День инвестора, где представит свои планы, сообщил через пресс-службу CEO МТС Вячеслав Николаев.

"Ужесточение регуляторной и денежно-кредитной политики диктует необходимость коррекции стратегии и формата работы компании. Мы завершаем разработку данных мер и в ближайшие месяцы проведем "День инвестора", где представим рынку наше видение и стратегические планы", - сказал он.

Действующая стратегия МТС ориентирована на развитие экосистемы с бесшовным переходом между сервисами; базой для нее при этом остается традиционный телекоммуникационный бизнес. В рамках экосистемы МТС развивает такие направления, как медиа, банк, туризм, кикшеринг, а также сервисы для бизнеса (коммуникационные, облачные, рекламные, ИБ).

19 ноября дочерний банк МТС также объявил об обновлении стратегии развития на период до 2027 года.

Вячеслав Николаев МТС
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