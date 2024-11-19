Капзатраты группы "Черкизово" за 9 месяцев выросли почти на треть

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Капзатраты группы "Черкизово" за 9 месяцев 2024 года выросли почти на треть и составили 25 млрд рублей.

"Несмотря на чрезвычайно высокую стоимость заемного капитала, компания продолжила реализацию инвестиционной программы в соответствии с годовым бюджетом. Капитальные затраты за девять месяцев составили 25 млрд рублей, что на 6 млрд рублей больше, чем в прошлом году", - сообщается в пресс-релизе группы.

Таким образом, они выросли на 31,6%.

Компания сообщила, что в 2024 году продолжила реализацию стратегии, инвестируя в развитие производственных активов в приоритетных регионах России и укрепляя вертикальную интеграцию.

В Алтайском крае в рамках модернизации кластера "Алтайский бройлер" в четвертом квартале 2024 года будут запущены дополнительные площадки выращивания, что позволит увеличить объем производства мяса бройлеров на 15 тысяч тонн в год. В первом квартале 2025 года будет введена в эксплуатацию новая площадка, благодаря которой "Алтайский бройлер" сможет дополнительно выпускать еще 30 тысяч тонн мяса в год. "Дополнительные инвестиции в развитие производства в регионе превысили 8 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

В Челябинской области ведется модернизация птицеперерабатывающего комплекса с целью увеличения его производственной мощности на 17% и роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Эти средства направлены на модернизацию и реконструкцию площадок выращивания для увеличения поголовья и повышения биологической безопасности. Общая мощность площадок составит 23 тысячи тонн.

В Тульской области (Ефремов) завершено строительство нового завода технических фабрикатов. Инвестиции в его запуск составили 5 млрд рублей. Завод является первым этапом проекта по созданию в Ефремове крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

В этом же регионе завершена реконструкция кластера бройлерных ферм "Ширинский" площадью 100 тысяч кв. метров. Проект, инвестиции в который составили 1 млрд рублей, позволит производить дополнительно 35 тысяч тонн мяса птицы в год.

Рост стоимости заемного капитала и сокращение субсидируемого финансирования оказали существенное негативное влияние на чистую прибыль и ликвидность. "Несмотря на эти сложности, группа продолжит реализовывать свою инвестиционную стратегию, будет органически расти и осуществлять стратегически важные приобретения", - подчеркивает компания.

Группа намерена также продолжить концентрироваться на развитии экспорта, продаж в канале фудсервис, увеличении брендированной продукции в ритейле, совершенствовании операционных процессов, оптимизации затрат.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. В ее состав входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

За 9 месяцев выручка группы увеличилась на 16,6%, до 188,138 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 7%, до 35,803 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9%, до 16,883 млрд рублей.

В 2023 году выручка увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, скорректированная EBITDA - до 49,96 млрд рублей с 30,165 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева.