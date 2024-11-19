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Российские компании сообщил ЦБ об ужесточении условий кредитования в ноябре

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании отмечают усиление ужесточения условий кредитования в ноябре, сообщил Банк России после опроса предприятий.

Условия, по мнению компаний, ужесточались не только по действующим кредитам с плавающей ставкой, но и по льготным программам. Компании отметили смещение предложения банков в пользу кредитов по плавающей ставке, подчеркивает ЦБ.

ЦБ опросил представителей 13,9 тысячи нефинансовых компаний с 1 по 13 ноября.

За кредитами в ноябре 2024 года обращались 35,6% опрошенных предприятий (в октябре - 34,8%).

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки и на ближайшем заседании (20 декабря).

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