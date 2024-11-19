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Минфин определил ставки НДФЛ при продаже криптовалют

Если доход физлица превышает 2,4 млн рублей в год, НДФЛ составит 15%, для остальных - 13%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минфин доработал законопроект о налогообложении физлиц при продаже криптовалют, с 2025 г. ставка может составить 13%, а при превышении дохода гражданина в 2,4 млн руб. в год - 15%, следует из поправок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, поправки были подготовлены Минфином ко второму чтению законопроекта № 1065710-7. В России запрещены расчеты в криптовалюте (исключение - эксперимент по внешним расчетам под контролем ЦБ), но не запрещена покупка цифровых валют.

В соответствии с поправками, для целей Налогового кодекса цифровая валюта признается имуществом. Этот же принцип был заложен в законопроект и в рамках первого чтения, которое состоялось более трех лет назад.

Согласно новым поправкам Минфина, доходы от сделок с цифровой валютой будут объединены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках (с 2025 года статья 210 п.6 Налогового кодекса). В итоге если по всем этим базам доход физлица составит менее 2,4 млн рублей в год, то НДФЛ будет 13%, если выше, то 15% от суммы превышения плюс 312 тысяч рублей. (где 312 тысяч рублей это 13% от 2,4 млн рублей).

Из поправок были убраны нормы об обязательном налоговом декларировании операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год для граждан-резидентов РФ и компаний. Также была исключена норма о том, что ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства. Также были убраны штрафы для компаний и физлиц за непредоставление отчета об операциях и остатках цифровой валюты или предоставление недостоверных сведений (в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте), штрафы, если налогоплательщик не включил в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты (40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций).

При этом, как рассказал "Интерфаксу" источник, в думском комитете по финансовому рынку готовятся поправки в КоАП и УК в части ответственности за нарушения, связанные с обращением цифровой валюты, которые были внесены в правительство на обсуждение и концептуально поддержаны, с учетом ряда замечаний.

Минфин НДФЛ ИИС ФНС Госдума
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