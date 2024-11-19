Налоговый учет добываемой в РФ криптовалюты будет основан на котировках иностранных бирж

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов разработало требования к иностранным криптобиржам, на основе рыночных котировок которых российские майнеры смогут определять стоимость добытой криптовалюты для уплаты налогов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, поправки были подготовлены Минфином ко второму чтению правительственного законопроекта № 1065710-7. В России легализована добыча криптовалют, но не легализована торговля криптовалютами, то есть нет отечественных криптобирж.

Предложенные Минфином поправки определяют критерии для иностранных криптобирж, котировки которых должны учитываться майнерами при расчете налога на прибыль (25% с 2025 года). В Налоговый кодекс предлагается ввести новую статью (282.3), в которой будут прописаны особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой, полученной в результате майнинга.

Налоговая база будет рассчитываться по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода. Рыночная котировка - это цена закрытия, установленная иностранным торговым организатором (включая биржу) по сделкам за день, говорится в законопроекте.

Иностранным торговым организатором (включая биржу) считается лицо, у которого объем торгов с цифровой валютой превышает 100 млрд рублей в день. При этом информация о рыночных котировках криптовалюты должна размещаться на официальном сайте биржи в течение последних трех лет.

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через две или более иностранные криптобиржи, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из них.

Доход (выручка) от реализации цифровой валюты будет определяться, исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%.

Законопроект также включает обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Оператор обязан сообщать налоговым органам сведения о майнинге цифровой валюты лицом, которому он предоставляет услуги по обеспечению майнинговой инфраструктуры. Эти сведения должны предоставляться ежеквартально в электронной форме.

По данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов), Binance занимает первое место по суточному объему торгов (3,288 трлн рублей за истекшие 24 часа), затем идет Bybit (729 млрд рублей), OKX (585 млрд рублей), Coinbase Exchange (583 млрд рублей), Huobi (300 млрд рублей), Kraken (190 млрд рублей), и эти биржи публикуют данные торгов более 3 лет.

Закон о майнинге криптовалют был принят парламентом в конце июля, он вводит деятельность по добыче цифровой валюты в правовое поле. Майнинг криптовалют - это процесс создания новых цифровых монет путем подтверждения транзакций в блокчейне с использованием вычислительных и энергоемких мощностей. Успешные майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты за подтверждение транзакций.