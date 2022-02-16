Минфин заявил об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшие годы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ в ближайшие годы не планирует предлагать изменение шкалы НДФЛ, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Однозначно могу сказать, что в планах менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не рассматривается ли возможность дальнейшего изменения шкалы налога.

Шкала подоходного налога в РФ вернулась, по сути, к прогрессии в 2021 году, когда было принято решение ввести новую ставку 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год. Это новшество президент РФ Владимир Путин озвучил в своем обращении к гражданам 23 июня 2020 года, отметив, что доходы федерального бюджета, получаемые от применения повышенной ставки (ранее оценивались в 60 млрд рублей в год), будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Под повышенную ставку подпадают не все виды доходов граждан. Так, из-под нее выведены доходы от реализации любого имущества налогоплательщика за исключением ценных бумаг, а также доходы в виде выплат по договорам пенсионного страхования либо любого иного страхования. На них вне зависимости от суммы будет распространяться ставка 13%.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена в РФ с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год, так, минимальная ставка распространялась на доходы до 50 тыс. рублей, доходы сверх 50 тыс. до 150 тыс. облагались по ставке 20% с превышения, свыше 150 тыс. - 30% с превышения. После введения плоской шкалы в первом квартале 2001 года поступления от подоходного налога возросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в реальном исчислении собираемость налогов увеличилась на 30-40%. "Никто не ожидал такого результата", - отметил тогда Путин.

Аргументируя необходимость введения повышенной ставки, он в 2020 году отмечал, что введение плоской шкалы "в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование" и повысить собираемость налогов, однако сейчас "с учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцированно и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач".

Предложение ввести "прогрессивку" в НДФЛ стало довольно неожиданным, хотя разного рода идеи на этот счет время от времени появлялись на протяжении всего существования плоской шкалы. Еще в феврале 2020 года Силуанов заявлял, что принципы налогообложения и ставок не будут меняться до 2024 года. А после 2024 года возможность повышенных ставок НДФЛ для более высоких доходов можно было бы рассмотреть, но в увязке со снижением налогов на труд (страховые взносы).

О неактуальности такого вопроса в январе 2020 года говорил на встрече с КПРФ премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам Мишустина, которые привел глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, это связано с тем, что сейчас в России порядка 20 млн человек, чьи доходы меньше прожиточного минимума. "У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную ставку. А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью", - приводил слова премьера Гаврилов.