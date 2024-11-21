Brent подорожала до $72,98 за баррель

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти медленно растут после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тысяч баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тысяч баррелей.

К 8:20 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,23%), до $72,98 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,5 (0,7%), до $72,81 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,22%), до $68,9 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,49 (0,7%), до $68,75 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на сообщения о том, что Кремль выражает готовность работать над прекращением огня, "остается существенная неопределенность относительно краткосрочного развития конфликта", сказал MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Риски дальнейшей эскалации "примерно столь же высокие, какими они были в начале 2022 года, учитывая беспрецедентное одобрение властями США использования ракетных систем большой дальности для ударов по целям в глубине России", говорит Ричи.