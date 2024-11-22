Brent торгуется у $74,32 за баррель после роста накануне

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались в пятницу после 2%-го подъема в четверг на фоне эскалации конфликта на Украине.

К 8:20 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,12%) до $74,32 за баррель. В четверг Brent подорожала на $1,42 (2%), до $74,23 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,16%), до $70,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,35 (2%), до $70,10 за баррель.

Президент Владимир Путин заявил 21 ноября, что российские военные нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Путин заявил также, что Москва вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против России.

"Хотя мы не видим каких-либо перебоев в поставках нефти, растущие опасения, связанные с последствиями конфликта России с Украиной, приводят к коротким всплескам на нефтяном рынке, как мы видели в четверг, однако они не длятся долго", - сказал MarketWatch портфельный управляющий SIA Wealth Management Колин Сизински.