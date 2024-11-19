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Цена Brent стабилизировалась у $73,29 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются вечером во вторник, инвесторы оценивают геополитические риски и ситуацию со спросом и предложением на рынке топлива.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1 цент, до $73,29 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1 цент, до $69,17 за баррель.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. Тем временем во вторник СМИ сообщили, что Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной не приводит к резкому росту цен на нефть, потому что "на рынке все еще много предложения", сказал Колин Сизински из SIA Wealth Management .

"Обычно мы наблюдаем сильные скачки, когда спрос высок, а предложение ограничено, - отметил Сизински. - На данный момент на рынке все еще наблюдается значительная слабость, и дефицит спроса остается более серьезной проблемой, чем дефицит предложения".

Норвежская Equinor объявила о частичном возобновлении добычи на крупнейшем в Западной Европе нефтяном месторождении Johan Sverdrup после проблем с энергоснабжением, пишет Trading Economics.

Brent Equinor Владимир Путин США WTI Украина
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