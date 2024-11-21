Материнская компания Royal Mail завершила полугодие с доналоговой прибылью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - International Distributions Services (IDS), материнская структура почтовой службы Великобритании Royal Mail, завершила первое финансовое полугодие с доналоговой прибылью, но предупредила, что повышение налогов в стране окажет негативное влияние на ее финансовые результаты в будущем.

Доналоговая прибыль за шесть месяцев, которые завершились 29 сентября, составила 4 млн фунтов ($5,1 млн) против доналогового чистого убытка в 194 млн фунтов годом ранее.

Чистый убыток уменьшился до 25 млн фунтов против 223 млн фунтов. Скорректированная операционная прибыль (показатель, который компания считает наиболее информативным) составила 61 млн фунтов по сравнению с убытком в 169 млн фунтов годом ранее.

Выручка выросла до 6,34 млрд фунтов с 5,86 млрд фунтов.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали скорректированную операционную прибыль на уровне 141 млн фунтов при выручке в 6,08 млрд фунтов.

IDS, помимо британской почты, принадлежит быстрорастущий бизнес по доставке посылок General Logistics Systems (GLS), которая работает в Европе и Северной Америке.