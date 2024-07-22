Британские власти могут изучить сделку по продаже материнской компании Royal Mail

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании может изучить сделку по покупке International Distribution Services (IDS), материнской структуры почтовой службы страны Royal Mail, инвестиционной компанией чешского миллиардера Даниэля Кржетинского EP Group за 3,57 млрд фунтов стерлингов ($4,61 млрд).

Два года назад британские власти уже исследовали покупку акций IDS Кржетинским, в связи с чем было бы разумным ожидать проверки и текущей сделки, заявил журналистам министр бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс в ходе авиасалона в Фарнборо.

Рейнольдс планирует обсудить транзакцию с Кржетинским на этой неделе, а профсоюзы уже ведут переговоры с чешским миллиардером, сказал министр, чьи слова приводит The Guardian.

"Фундаментальным здесь является вопрос о том, каков бизнес-план и что он значит в разрезе ключевых национальных интересов Великобритании", - отметил Рейнольдс.

Совет директоров IDS в конце мая уже одобрил сделку с EP, однако британское правительство еще может ее заблокировать. Голосование акционеров IDS по вопросу продажи компании состоится в сентябре.

Если сделка с EP будет закрыта, Royal Mail будет передана в иностранную собственность впервые с момента ее основания Генрихом VIII в 1516 году.

Акции IDS дешевеют на 0,3% в ходе торгов в понедельник.