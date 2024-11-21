Baidu увеличила чистую прибыль в III квартале на 14%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 14%, однако его выручка снизилась на 3%, не оправдав прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 7,63 млрд юаней ($1,09 млрд) по сравнению с 6,68 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 5,02 млрд юаней.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов, в том числе стоимости долгосрочных инвестиций, уменьшилась на 19%, до 5,89 млрд юаней, оказавшись хуже среднего прогноза рынка (6,27 млрд юаней).

Выручка Baidu в июле-сентябре уменьшилась до 33,56 млрд юаней (прогноз - 33,88 млрд юаней) с 34,45 млрд юаней годом ранее. Снижение выручки в компании объясняют сокращением доходов в сфере электронной коммерции. Падение было частично нивелировано ростом бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

В этом месяце Baidu представила ряд ИИ-разработок, в том числе технологию преобразования текста в изображение. Чат-бот Ernie, разработанный Baidu, является одним из самых популярных в Китае.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в третьем квартале составила 26,5 млрд юаней, как и годом ранее. Поступления в сегменте онлайн-коммерции снизились на 4%, до 18,8 млрд юаней. Доход в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, вырос на 12%, до 7,7 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 10%, до 7,2 млрд юаней.

ADR Baidu теряют в цене 2,9% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.