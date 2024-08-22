Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 5%, в том числе благодаря росту бизнеса в сфере искусственного интеллекта.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,49 млрд юаней ($769,7 млн) против 5,21 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 5,13 млрд юаней.

Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) составила 15,01 юаня против 14,17 юаня во втором квартале прошлого года.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 5%, до 7,29 млрд юаней, превысив средний прогноз рынка (6,79 млрд юаней).

Выручка Baidu в апреле-июне уменьшилась на 0,4%, до 33,93 млрд юаней, что также оказалось лучше среднего прогноза аналитиков (33,62 млрд юаней).

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) во втором квартале увеличилась на 1%, до 26,7 млрд юаней. Поступления в сегменте онлайн-коммерции снизились на 2%, до 19,2 млрд юаней. Доход в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, вырос на 10%, до 7,5 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 5%, до 7,4 млрд юаней.

С начала 2024 года капитализация Baidu снизилась на 24,7%.