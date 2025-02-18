Поиск

Baidu увеличила чистую прибыль в IV квартале вдвое, заметно лучше прогноза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года вдвое, хотя его выручка снизилась на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 5,19 млрд юаней ($711 млн) по сравнению с 2,6 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 3,75 млрд юаней.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 13%, до 6,71 млрд юаней.

Выручка Baidu в октябре-декабре уменьшилась до 34,12 млрд юаней (прогноз - 33,25 млрд юаней) с 34,95 млрд юаней годом ранее.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в четвертом квартале составила 27,7 млрд юаней против 27,49 млрд юаней годом ранее. Поступления в сегменте онлайн-маркетинга снизились на 7%, до 17,9 млрд юаней. Доход в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, вырос на 18%, до 9,8 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 14%, до 6,6 млрд юаней.

ADR Baidu теряют в цене 2,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.

Baidu Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение объемов прокачки нефти из Казахстана по КТК из-за ремонта НПС оценивается в 30%

Глава РФПИ считает возможным возвращение американских нефтяников в Россию

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Huawei вывела на международный рынок первый в мире "трехскладной" смартфон Mate XT

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

Goldman Sachs ждет подорожания золота до $3,1 тыс. за унцию к концу 2025 года

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

СПбМТСБ может стать пилотной площадкой для создания Зерновой биржи БРИКС

Перспективы создания Зерновой биржи БРИКС обсудят на зерновом форуме в Дубае

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года

Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года

Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака

Источники сообщили, что вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });