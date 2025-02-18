Baidu увеличила чистую прибыль в IV квартале вдвое, заметно лучше прогноза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года вдвое, хотя его выручка снизилась на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 5,19 млрд юаней ($711 млн) по сравнению с 2,6 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял 3,75 млрд юаней.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 13%, до 6,71 млрд юаней.

Выручка Baidu в октябре-декабре уменьшилась до 34,12 млрд юаней (прогноз - 33,25 млрд юаней) с 34,95 млрд юаней годом ранее.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в четвертом квартале составила 27,7 млрд юаней против 27,49 млрд юаней годом ранее. Поступления в сегменте онлайн-маркетинга снизились на 7%, до 17,9 млрд юаней. Доход в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, вырос на 18%, до 9,8 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 14%, до 6,6 млрд юаней.

ADR Baidu теряют в цене 2,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник.