Турецкий ЦБ вновь оставил ключевую ставку на уровне 50%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне по итогам восьмого заседания подряд.

Ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на отметке 50% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость заимствований удерживается на этом уровне с марта.

Ранее турецкий ЦБ повысил прогнозы инфляции на текущий и следующий годы. Согласно новому прогнозу ЦБ, инфляция в Турции к концу 2024 года составит 44%, а к концу 2025 года - 21%. Ранее эти показатели ожидались на уровне 38% и 14% соответственно.

Инфляция в стране в октябре замедлилась до 48,58% в годовом выражении - минимального уровня с июля 2023 года - по сравнению с 49,38% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали еще более существенное снижение темпов инфляции - до 48,2%.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в ходе торгов в четверг и составляет 34,4687 лиры за доллар. С начала этого года лира подешевела на 16,9%.