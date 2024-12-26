Центробанк Турции опустил ключевую ставку впервые с февраля 2023 года

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центробанк Турции опустил ключевую процентную ставку впервые с февраля 2023 года.

Ставка по семидневным операциям РЕПО снижена на 250 базисных пунктов - до 47,5% с 50%, говорится в сообщении ЦБ. До этого ставку Центробанк удерживал на уровне 50% восемь заседаний подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал уменьшение ставки до 48,5%.

Аналитики ожидали некоторого смягчения денежно-кредитной политики турецким ЦБ в связи с появлением сигналов ослабления инфляционного давления в стране. Темпы роста потребительских цен в Турции в ноябре замедлились до 47,09% в годовом выражении с октябрьских 48,58% и были минимальными с июня 2023 года. Ослабление инфляции было отмечено по итогам шестого месяца подряд.

В заявлении турецкого ЦБ, однако, отмечается, что решение о снижении ставки не гарантирует дальнейшего смягчения политики на ближайших заседаниях.

"Центробанк будет принимать решения с осторожностью на каждом конкретном заседании, фокусируясь на инфляционных прогнозах", - говорится в заявлении регулятора.

Турецкая лира слабо дешевеет после заседания ЦБ. Пара доллар/лира торгуется на уровне 35,2201 лиры против 35,1315 лиры на закрытие предыдущей сессии. В этом году лира подешевела на 16% в паре с американской валютой.