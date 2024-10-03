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Инфляция в Турции в сентябре замедлилась до минимума с июля 2023 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Турции в сентябре 2024 года потребительские цены увеличились на 49,4% в годовом выражении, сообщил статистический институт Turkstat.

Рост цен замедлился по сравнению с 52% в августе и был минимальным с июля 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное замедление роста потребительских цен - до 48,3%.

Повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков в сентябре замедлилось до 43,7% с 44,9% в августе, транспортных услуг - до 26,6% с 29%, коммунальных - до 97,87% с 101,49%. Цены в отелях, кафе и ресторанах выросли на 65,41% (+67,7% месяцем ранее), алкоголь и табачная продукция подорожали на 52,35% (+60,94%), образовательные услуги - на 93,59% (+120,81%), медицинские - на 50,7% (+53,49%).

Потребительские цены в Турции в сентябре увеличились на 2,5% относительно предыдущего месяца после повышения на 3,2% в августе.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 33,09% в годовом выражении и на 1,37% в помесячном, сообщил Turkstat. В августе они выросли соответственно на 35,75% и 1,68%.

Турецкий ЦБ удерживает ключевую процентную ставку на уровне 50% с марта этого года, и жесткая денежно-кредитная политика способствует ослаблению инфляции. Еще в июне 2023 года ставка находилась на уровне 8,5%.

Turkstat Турция
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