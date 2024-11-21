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Золото дорожает из-за возросших геополитических рисков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цена золота повышается в ходе торгов в четверг на фоне опасений эскалации конфликта на Украине.

Котировки фьючерсов с поставкой в декабре на бирже Comex растут на 0,6% - до $2668,3 за унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал на 3,8%.

Во вторник стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами, предоставленными США.

Ранее в этом году золото стоило более $2800 за унцию, однако цены откатились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Основатель компании GoldSeek.com Питер Спина в интервью MarketWatch сказал, что стоимость драгметалла может превысить $3 тыс. за унцию в следующем году.

Тот факт, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты, можно рассматривать "как серьезную эскалацию ситуацию, поскольку администрация Трампа придет к власти только через два месяца", сказал эксперт.

Comex США Украина Дональд Трамп
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