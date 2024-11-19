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Военные РФ сообщили об ударе ВСУ ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины минувшей ночью нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет сбиты, одна повреждена, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", - говорится в сообщении.

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена, заявляет Минобороны.

Фрагменты сбитой ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет, говорится в сообщении.

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Брянская область Минобороны РФ
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