Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость золота к концу 2025 года может достичь $3 тысяч за унцию даже в случае дальнейшего укрепления доллара США, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group во главе с Линой Томас. Об этом сообщает MarketWatch.

"Мы не согласны с распространенным мнением о том, что золото не может подорожать до $3 тысяч за тройскую унцию к концу 2025 года в условиях дальнейшего укрепления доллара", - пишут они.

По их мнению, на фоне снижения процентных ставок и повышенной неопределенности в следующем году могут подорожать оба актива.

Аналитики Goldman полагают, что цена золота будет в основном зависеть от масштаба снижения ставок Федеральной резервной системой США.

"Наш базовый сценарий предполагает 7-процентный прирост стоимости золота от дополнительного снижения ставок ФРС на 125 базисных пунктов к концу 2025 года", - пишут они.

Снижение ставок обычно ведет к росту спроса на золото за счет снижения привлекательности гособлигаций и других активов, приносящих процентный доход.

Между тем укрепление доллара может стимулировать мировые центробанки на покупку металла для восстановления доверия к национальным валютам, отмечают в Goldman.

"Основные покупатели, в том числе Китай, имеющий крупные долларовые резервы и долгосрочный стратегический интерес к диверсификации, могут даже повысить спрос на золото в периоды слабости национальной валюты, чтобы повысить к ней доверие", - заявляют аналитики банка.

По их словам, дополнительную привлекательность золоту как защитному активу может придать неопределенность, связанная с повышенной геополитической напряженностью и возможностью введения новых пошлин в Штатах.

"Геополитические потрясения, включая введение пошлин, обычно идут на пользу как золоту, так и доллару", - говорят в Goldman.

Многие инвесторы ожидают, что новые позитивные данные о состоянии американской экономики и обещанные избранным президентом страны Дональдом Трампом пошлины будут способствовать укреплению доллара в 2025 году, пишет MW.

За последний год золото выросло в цене на 33% и сейчас торгуется выше $2,7 тысячи за унцию.