Думский комитет по бюджету одобрил отвязку вычета для Ванкора от цены на нефть

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправки, предусматривающие изменение налогового вычета по НДПИ для Ванкорского месторождения "Роснефти".

Согласно утвержденным изменениям, ставка вычета не будет зависеть от базовой цены нефти. Кроме того, вычет может быть выше фактически оплаченных расходов на инфраструктуру, но не превышать сумму уплаченного за тот же период НДПИ.

По действующему законодательству, с 1 апреля 2020 года недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по НДПИ в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр 5-й группы НДД. С 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года компания имела право на вычет, если цена нефти марки Urals превышала базовую цену нефти, установленную БК РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). С 2021 года расчет был скорректирован в части изменения уровня "отсечки" по цене на нефть с базового значения в рамках "бюджетного правила" до $25 за баррель.

Ванкорское месторождение с падающей добычей входит в проект "Восток Ойл", который предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров. "Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.