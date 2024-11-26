Депутаты изменили порядок определения вычета для Ванкорского месторождения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает, что налоговый инфраструктурный вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения "Роснефти" не будет зависеть от базовой цены на нефть. Кроме того, вычет может быть выше фактически оплаченных расходов на инфраструктуру, но не превышать сумму уплаченного за тот же период НДПИ.

Законопроект № 746277-8 правительство внесло в парламент на прошлой неделе.

По действующему законодательству, с 1 апреля 2020 года недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по НДПИ в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр 5-й группы НДД.

С 1 апреля 2020 года по с 1 января 2021 года компания имела право на вычет, если цена нефти марки Urals превышала базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом (в 2020 году - $42,45 за баррель). С 2021 года расчет был скорректирован в части изменения уровня "отсечки" по цене на нефть с базового значения в рамках "бюджетного правила" до $25 за баррель.

В принятых депутатами поправках убирается привязка размера вычета к предельной величине Пванкор, которая рассчитывается с учетом цен на нефть. Вместо этого предлагается установить, что сумма вычета не может превышать сумму начисленного НДПИ. "Сумма налогового вычета, исчисленная для каждого налогового периода, не может превышать сумму налога, исчисленную за налоговый период, в котором применяется налоговый вычет", - говорится в принятом законе. То есть для компании снимаются ограничения по сумме налогового вычета в привязке к цене на нефть.

В поправках уточняется, что компания вправе применить налоговый вычет в размере, превышающем сумму фактически оплаченных в период с 1 января 2020 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов на инфраструктуру, но не выше начисленного за эти периоды НДПИ.

"Налогоплательщик вправе применить налоговый вычет, установленный настоящей статьей, за налоговый период в размере, превышающем сумму фактически оплаченных в период с 1 января 2020 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов, указанных в пункте 4 настоящей статьи (п.4 определяет учитываемые расходы на инфраструктуру - ИФ), но не выше размера, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящей статьи (п.5 устанавливает, что сумма вычета не превышает НДПИ - ИФ)", - следует из поправок.

При этом, как следует из принятого закона, налогоплательщик обязан в течение 12 месяцев, следующих за периодом применения вычета в размере, превышающем фактически понесенные расходы, осуществить расходы на величину соответствующего превышения и представить подтверждающие документы.

То есть компания может учитывать в своих налоговых расчетах более высокие суммы расходов на инфраструктуру, что потенциально может снизить налоговую нагрузку, однако есть ограничение - максимальная сумма вычета не должна превышать сумму, уплаченную по НДПИ.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее очередного налогового периода по НДПИ.