Для Ванкорского месторождения "Роснефти" предложили изменить налоговый вычет по НДПИ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает изменить налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения "Роснефти". Его ставка не будет зависеть от базовой цены нефти. Кроме того, вычет может быть выше фактически оплаченных расходов на инфраструктуру, но не превышать сумму уплаченного за тот же период НДПИ.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, новые правила вычета по НДПИ на Ванкорском месторождении заложены в проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями Налогового кодекса относительно подакцизных товаров (№746277-8).

Согласно действующему законодательству, с 1 апреля 2020 года недропользователь Ванкорского кластера ("Роснефть") может получить вычет по НДПИ в сумме расходов на инфраструктуру, построенную для участков недр 5-й группы НДД.

С 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года компания имела право на вычет, если цена нефти марки Urals превышала базовую цену нефти, установленную БК РФ (в 2020 году $42,45 за баррель). С 2021 года расчет был скорректирован в части изменения уровня "отсечки" по цене на нефть с базового значения в рамках "бюджетного правила" до $25 за баррель.

В подготовленных Минфином поправках предлагается убрать привязку размера вычета к предельной величине Пванкор, которая рассчитывается с учетом цен на нефть. Вместо этого предлагается установить, что сумма вычета не может превышать сумму начисленного НДПИ. "Сумма налогового вычета, исчисленная для каждого налогового периода, не может превышать сумму налога, исчисленную за налоговый период, в котором применяется налоговый вычет", - говорится в поправках. То есть для компании снимаются ограничения по сумме налогового вычета в привязке к цене на нефть.

В поправках уточняется, что компания вправе применить налоговый вычет в размере, превышающем сумму фактически оплаченных в период с 1 января 2020 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов на инфраструктуру, но не выше начисленного за эти периоды НДПИ.

"Налогоплательщик вправе применить налоговый вычет, установленный настоящей статьей, за налоговый период в размере, превышающем сумму фактически оплаченных в период с 1 января 2020 года по последнее число налогового периода (включительно) расходов, указанных в пункте 4 настоящей статьи (п.4 определяет учитываемые расходы на инфраструктуру - ИФ), но не выше размера, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящей статьи (п.5 устанавливает, что сумма вычета не превышает НДПИ - ИФ)", - следует из поправок.

При этом, следует из поправок, налогоплательщик обязан в течение 12 месяцев, следующих за периодом применения вычета в размере, превышающем фактически понесенные расходы, осуществить расходы на величину соответствующего превышения и представить подтверждающие документы.

То есть компания может учитывать в своих налоговых расчетах более высокие суммы расходов на инфраструктуру, что потенциально может снизить налоговую нагрузку, однако есть ограничение – максимальная сумма вычета не должна превышать сумму, уплаченную по НДПИ.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее очередного налогового периода по НДПИ.